معلومات أوليّة: ٦ شهداء في حصيلة اولية للغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في كفرتبنيت

غارة اسرائيلية تحذيريّة تستهدف الحدث في هذه الاثناء

غارة اسرائيلية تحذيريّة تستهدف الحدث في هذه الاثناء

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث