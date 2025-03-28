الرئيس عون تبلغ خلال الاجتماع مع الرئيس الفرنسي والسوري والقبرصي ورئيس وزراء اليونان بخبر التهديد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ونقل رئيس الجمهورية ذلك الى المشاركين في الاجتماع وهو يتابع التطورات لحظة بلحظة في الاجتماع الخماسي

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