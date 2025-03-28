مركز عمليات طوارىء الصحة في حصيلة جديدة: الغارة على كفرتبنيت أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة وإصابة ثمانية عشر شخصًا بجروح من بينهم ستة أطفال وثماني نساء

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