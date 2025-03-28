ماكرون: الاولوية الاخرى للتعاون مع لبنان هي الطاقة وفرنسا مستعدة لوضع خبراتها وشركاتها في مجال الطاقة لدعم المشاريع في هذا المجال

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