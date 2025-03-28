ماكرون: وضعت تحت تصرف الرئيسين السوري واللبناني وسائل لمنع تهريب السلاح

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عون: الجيش اللبناني يقوم بتحقيقات لمعرفة من خلف إطلاق الصواريخ ومن تجربتنا السابقة ليس حزب الله من أطلقها ولا يمكن المقارنة بين الخروقات الإسرائيلية وما حصل ولا نقبل بأن يستخدم أحد لبنان منصةً لمصالحه