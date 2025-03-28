ماكرون: سأتحدث مع نتنياهو من أجل احترام كامل لوقف النار في لبنان والحديث معه لم ينقطع

وزير الدفاع الإسرائيلي للحكومة اللبنانية: إذا لم تفرضوا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار سنقوم نحن بذلك

وزير الدفاع الإسرائيلي للحكومة اللبنانية: إذا لم تفرضوا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار سنقوم نحن بذلك

عون: الجيش اللبناني يقوم بتحقيقات لمعرفة من خلف إطلاق الصواريخ ومن تجربتنا السابقة ليس حزب الله من أطلقها ولا يمكن المقارنة بين الخروقات الإسرائيلية وما حصل ولا نقبل بأن يستخدم أحد لبنان منصةً لمصالحه