قاسم: إسرائيل اعتدت على الضاحية والمقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وفي حال استمر العدوان الإسرائيلي فسنلجأ إلى خيارات أخرى

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