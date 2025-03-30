ترامب يهدد بتنفيذ عمليات "قصف" وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة

رئيس الحكومة نواف سلام يؤدي صلاة عيد الفطر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

رئيس الحكومة نواف سلام يؤدي صلاة عيد الفطر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

رئيس الحكومة نواف سلام يتوجّه الليلة إلى السعودية لاداء صلاة العيد إلى جانب وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في مكّة