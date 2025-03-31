التحكم المروري: استثنائياً تم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور على المسلك الغربي للأوتوستراد

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قوى الأمن: بسبب الازدحام المروري على أوتوستراد جونية - بيروت تم تحويل حركة السير على الطريق البحرية من الضبية باتجاه بيروت اعتبارا من الساعة 19:30 وحتى الساعة 21:30