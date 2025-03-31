قوى الأمن: بسبب الازدحام المروري على أوتوستراد جونية - بيروت تم تحويل حركة السير على الطريق البحرية من الضبية باتجاه بيروت اعتبارا من الساعة 19:30 وحتى الساعة 21:30

التحكم المروري: استثنائياً تم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور على المسلك الغربي للأوتوستراد

التحكم المروري: استثنائياً تم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور على المسلك الغربي للأوتوستراد

ترامب يهدد بتنفيذ عمليات "قصف" وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة