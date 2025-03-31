المكتب الإعلامي لسلام: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام كل الأخبار المتداولة عن تأييده فكرة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية.



وأكد المكتب الإعلامي للرئيس سلام أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في مواعيدها، وهي تعمل على هذا الأساس.