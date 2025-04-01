القناة 14 الإسرائيلية: أجهزة الأمن تلقت معلومات أن المستهدف في بيروت كان يُخطّط لعملية ضدّ طائرة إسرائيلية في قبرص

مصدر مقرب من حزب الله لـ "أ.ف.ب" يقول إن الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب

مصدر مقرب من حزب الله لـ "أ.ف.ب" يقول إن الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب

قوى الأمن: مع استمرار زحمة السير على أوتوستراد جونية - بيروت سيتم الابقاء على تحويل حركة المرور إلى الطريق البحرية من ضبية باتجاه بيروت حتى الساعة 23:00