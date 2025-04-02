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الجيش: إغلاق معبَرين غير شرعيَّين في منطقتَي الدورة - الهرمل ومشاريع القاع

خبر عاجل
2025-04-02 | 03:56
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الجيش: إغلاق معبَرين غير شرعيَّين في منطقتَي الدورة - الهرمل ومشاريع القاع
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الجيش: إغلاق معبَرين غير شرعيَّين في منطقتَي الدورة - الهرمل ومشاريع القاع

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معبَرين غير شرعيَّين في منطقتَي "الدورة" – الهرمل و"مشاريع القاع".
 
 

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معبَرين

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