وزير الداخلية أحمد الحجار وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جبل لبنان التي ستجرى في ٤ ايار

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معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن