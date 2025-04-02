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وزير الداخلية أحمد الحجار وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جبل لبنان التي ستجرى في ٤ ايار

خبر عاجل
2025-04-02 | 06:45
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وزير الداخلية أحمد الحجار وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جبل لبنان التي ستجرى في ٤ ايار
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وزير الداخلية أحمد الحجار وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جبل لبنان التي ستجرى في ٤ ايار

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