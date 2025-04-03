الجيش الإسرائيلي: بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 8:37 في المطلة تبيّن أنها إنذار خاطئ

الراعي بعد لقائه عون: أنا ضد ما يحصل من خروقات من جانب واحد لإتفاق وقف إطلاق النار والعمل الدبلوماسي والحل ليس عسكريًا بل دبلوماسيًا ولا يمكن أن نستمر بسلاحين وجيشين

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