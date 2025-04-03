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مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة يومي الجمعة العظيمة وإثنين الفصح

خبر عاجل
2025-04-03 | 09:54
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مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة يومي الجمعة العظيمة وإثنين الفصح
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مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة يومي الجمعة العظيمة وإثنين الفصح

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مذكرة إدارية رقمها ٢٠٢٥/١٤ تقضي بإقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة يوم الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية والكاثوليكية والأرثوذكسية.

وجاء في نص المذكرة: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 2005/9/27 وتعديلاته الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية،
وبمناسبة الجمعة العظيمة والاثنين المجيد لدى الطوائف المسيحية والكاثوليكية والأرثوذكسية،
تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع في ١٨ نيسان ٢٠٢٥ ويوم الاثنين الواقع في ٢١ نيسان ٢٠٢٥،
كما تقفل يوم السبت الواقع في 19 نيسان ٢٠٢٥ المؤسسات التي تخضع لرقابة خاصة وتعمل في هذا اليوم".

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