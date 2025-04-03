تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران تعيد تقويم سياساتها تجاه وكلائها بالمنطقة وقررت سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للحوثيين

وزير الخارجية الإسرائيليّ: هناك مفاوضات جارية بشأن الحدود مع لبنان والأسرى الذين اعتقلتهم قواتنا

وزير الخارجية الإسرائيليّ: هناك مفاوضات جارية بشأن الحدود مع لبنان والأسرى الذين اعتقلتهم قواتنا

الجيش الإسرائيلي: بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 8:37 في المطلة تبيّن أنها إنذار خاطئ