أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان

#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان
🔻هاجم جيش الدفاع خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات في منطقة صيدا في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان.
⭕️خلال الحرب روّج…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 4, 2025
#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان
🔻هاجم جيش الدفاع خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات في منطقة صيدا في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان.
⭕️خلال الحرب روّج…