حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد خلال مراسم التسليم والتسلم: سأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية مستقلة في قراراتها ومحصنة من التدخلات والمحافظة على استقلالية عمل مصرف لبنان من الضغوط السياسية وتأثير نفوذ القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية

حاكم مصرف لبنان: يجب اعادة سداد الودائع من خلال تحمل الدول والمصارف والمصرف المركزي المسؤولية والأولوية لصغار المودعين ثم المتوسطين ومن ثم الآخرين

حاكم مصرف لبنان: يجب اعادة سداد الودائع من خلال تحمل الدول والمصارف والمصرف المركزي المسؤولية والأولوية لصغار المودعين ثم المتوسطين ومن ثم الآخرين

منصوري خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان: احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت بحوالي مليارين و200 مليون دولار منذ الأول من آب 2023 وقد بلغت في نهاية آذار 2025 10 مليارات و727 مليون دولار