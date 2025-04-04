حاكم مصرف لبنان: يجب اعادة سداد الودائع من خلال تحمل الدول والمصارف والمصرف المركزي المسؤولية والأولوية لصغار المودعين ثم المتوسطين ومن ثم الآخرين

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حاكم مصرف لبنان: على كل المصارف زيادة رؤوس أموالها من خلال ضخ أموال جديدة تدريجيا والمصارف غير القادرة أو غير الراغبة يجب أن تدمج واذا لم تستطع الاندماج فسيتم تصفيتها بطريقة منظمة مع الحفاظ على حقوق المودعين