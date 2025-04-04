الجميل لـ "جدل": على الحكومة أن تضع استراتيجية لنزع سلاح "حزب الله"

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معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق