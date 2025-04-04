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الجميل لـ "جدل": الخيارات مفتوحة في ما خص بلدية بيروت ولا شيء محسومًا

خبر عاجل
2025-04-04 | 14:26
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الجميل لـ &quot;جدل&quot;: الخيارات مفتوحة في ما خص بلدية بيروت ولا شيء محسومًا
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الجميل لـ "جدل": الخيارات مفتوحة في ما خص بلدية بيروت ولا شيء محسومًا

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12:42

ترقبوا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الليلة في الساعة الـ8:30 مساء عبر برنامج "جدل"

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