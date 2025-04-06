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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" على طريق بلدة الناقورة - قضاء صور

خبر عاجل
2025-04-06 | 04:49
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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" على طريق بلدة الناقورة - قضاء صور
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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" على طريق بلدة الناقورة - قضاء صور

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