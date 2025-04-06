الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب

مركز عمليات طوارىء الصحة في حصيلة أولية: إستشهاد مواطن في الغارة الإسرائيلية على بلدة زبقين

مركز عمليات طوارىء الصحة في حصيلة أولية: إستشهاد مواطن في الغارة الإسرائيلية على بلدة زبقين

مسيرة إسرائيلية تستهدف حفارة لاستصلاح الأراضي بين قريتي زبقين والشعيتية في قضاء صور ووقوع عدد من الجرحى