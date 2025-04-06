مركز عمليات طوارىء الصحة في حصيلة أولية: إستشهاد مواطن في الغارة الإسرائيلية على بلدة زبقين

الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان وتم استهدافهما أثناء قيامهما بمحاولة إعمار بنى تحتية تابعة للحزب

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