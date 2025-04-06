أورتيغاس للـLBCI: السلطة والشعب عليهم الاختيار: إما التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله وتطبيق وقف الأعمال العدائية وإنهاء الفساد وسنكون شريكًا وصديقًا اما خيار التباطؤ من قبل الحكومة والقادة وهنا لا يتوقعوا شراكة معنا

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