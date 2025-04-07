التالي

رئيس الجمهورية لمجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL: لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات وبالقرار 1701 بشكل كامل وبقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان بل يزيد الوضع تعقيدًا