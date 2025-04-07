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الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد المدفعية لـ"حزب الله" محمد عدنان منصور في بلدة الطيبة جنوب لبنان بغارة جوية

خبر عاجل
2025-04-07 | 07:58
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الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد المدفعية لـ&quot;حزب الله&quot; محمد عدنان منصور في بلدة الطيبة جنوب لبنان بغارة جوية
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الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد المدفعية لـ"حزب الله" محمد عدنان منصور في بلدة الطيبة جنوب لبنان بغارة جوية

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