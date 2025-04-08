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معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عالج منذ بدء عمل لجنة مراقبة تطبيق وقف النار ٥٠٠ موقع لبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب الليطاني

خبر عاجل
2025-04-08 | 04:22
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معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عالج منذ بدء عمل لجنة مراقبة تطبيق وقف النار ٥٠٠ موقع لبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب الليطاني
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معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عالج منذ بدء عمل لجنة مراقبة تطبيق وقف النار ٥٠٠ موقع لبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب الليطاني

خبر عاجل

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