معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عالج منذ بدء عمل لجنة مراقبة تطبيق وقف النار ٥٠٠ موقع لبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب الليطاني

وزير المال للـLBCI: وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار القانونين الإصلاحيين (قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف) في مجلس النواب قبل التوجّه إلى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن في 21 من الشهر الجاري

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