معلومات للـLBCI: الرئيس سلام سيزور سوريا الاسبوع المقبل وسيضم الوفد المرافق له وزراء الخارجية والدفاع والداخلية

معلومات للـLBCI: انتهاء جلسة مجلس الوزراء والتي ستُستكمل يوم الجمعة والسبت للبحث في قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها

معلومات للـLBCI: انتهاء جلسة مجلس الوزراء والتي ستُستكمل يوم الجمعة والسبت للبحث في قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني عالج منذ بدء عمل لجنة مراقبة تطبيق وقف النار ٥٠٠ موقع لبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب الليطاني