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الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات

خبر عاجل
2025-04-09 | 11:11
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الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات
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الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات

خبر عاجل

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