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بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
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بعد تحذيرات هاتفية إسرائيلية... إستهداف منزل في بلدة ياطر
خبر عاجل
2025-04-09 | 15:10
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بعد تحذيرات هاتفية إسرائيلية... إستهداف منزل في بلدة ياطر
خبر عاجل
تحذيرات
هاتفية
إسرائيلية...
إستهداف
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