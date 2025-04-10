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18
o
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الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
خبر عاجل
2025-04-10 | 07:13
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الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
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