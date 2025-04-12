مجلس الوزراء أقر مشروع قانون اصلاح المصارف

التالي

مرقص: أموال المودعين ولا سيما صغارها تتمتع بالأولية في حمايتها والودائع العائدة للصندوق الوطنيّ للضمان والتقاعد للقضاة والمدارس والجامعات والجيش مضمونة ومحفوظة