مرقص: أموال المودعين ولا سيما صغارها تتمتع بالأولية في حمايتها والودائع العائدة للصندوق الوطنيّ للضمان والتقاعد للقضاة والمدارس والجامعات والجيش مضمونة ومحفوظة

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الجميل: حان الوقت لأن يقتنع حزب الله وبأسرع وقت ممكن بأن لا بديل عن الدولة... ولا مستقبل للسلاح خارج إطار الدولة وعلى الحزب تسليم سلاحه كما فعل غيره