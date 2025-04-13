الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف

الجميّل: لسنا مستعدين لمناقشة جدوى تسليم السلاح لأن الأمر منصوص عليه في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والنقاش الوحيد المطلوب بين الدولة بقيادة الرئيس عون والحكومة مباشرة مع حزب الله للكلام عن كيفية تسليم السلاح لا عن مبدأ تسليم السلاح

السابق