رئيس الجمهورية للجزيرة: حزب الله واع لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك وننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان لترسيم الحدود البرية والبحرية

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