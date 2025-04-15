التحكم المروري: قطع أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا بسبب أشغال مقابل سيتي سنتر وتحويل السير باتجاه العدلية والشيفروليه

رئيس الجمهورية للجزيرة: لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل ولبنان ملتزم بمقررات قمة ⁧‫بيروت‬⁩ ومؤتمر ⁧‫الرياض ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان كما نؤيد العودة إلى اتفاق الهدنة سنة 1949

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