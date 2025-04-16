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20
o
البقاع
19
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
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o
كسروان
21
o
متن
21
o
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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إستهدفت سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير
خبر عاجل
2025-04-16 | 03:49
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الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إستهدفت سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير
خبر عاجل
الوطنية
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سيارة
"رابيد"
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رئيس الجمهورية للجزيرة: حزب الله واع لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك وننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان لترسيم الحدود البرية والبحرية
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