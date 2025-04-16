بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس اللبناني جوزاف عون على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للدفع بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع والخير على الشعبين، مشددان على الحاجة الماسة للمضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان.



وفي بيان مشترك حول اللقاء والمحادثات بينهما، أكدا على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه وضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ بكامل بنوده.



وفي هذا الصدد، أعلن الأمير القطري عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ ٦٠ مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.



كما شددا على ضرورة معالجة قضايا المنطقة كافة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان.



واشارا الى أن البلدين يتمتعان بفرص متنوعة وواعدة في كل المجالات، مما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد الشراكات وزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة.



وفي الشأن العربي، شدد الجانبان على دعمهما الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددا موقفهما الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.



هذا وأكد الأمير تميم للرئيس عون وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وجدد موقفها الثابت تجاه استقرار لبنان ووحدة أراضيه.