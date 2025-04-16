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10
o
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17
o
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o
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كسروان
19
o
متن
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معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان
خبر عاجل
2025-04-16 | 12:32
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معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان
خبر عاجل
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