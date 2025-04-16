الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان

خبر عاجل
2025-04-16 | 12:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان

أعلنت قيادة الجيش أنه نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، الأولى بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر - النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين.

وعلى أثر ذلك، نُفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استُخدمت في العمليتين.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

توقيف

أفراد

المجموعة

عمليتَي

إطلاق

صواريخ

لبنان

LBCI التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إستهدفت سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي نفذ 3 غارات متتالية مستهدفًا أطراف بلدة راميا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-03-29

شعبة المعلومات تكشف هويات أفراد عصابة نفذت عمليات سرقة في ساحل المتن وتوقف اثنَين منهم

LBCI
أخبار دولية
2025-03-23

الجيش الإسرائيليّ: الفرقة التي نفذت عمليات في لبنان تستعد للعمل في غزة

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-29

قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-15

كمين محكم لمفرزة زحلة القضائية أدى الى توقيف عصابة نفّذت عمليتي سرقة في ضهر البيدر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:45

اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة

LBCI
خبر عاجل
13:34

بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك

LBCI
خبر عاجل
13:19

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
13:14

التحكم المروري: قطع اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا بسبب اشغال مقابل سيتي سنتر وتحويل السير باتجاه العدلية والشيفروليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-11

الرئيس عون لأصحاب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة": أنا هنا لأني أعرف مشاكلكم والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم وأقول لكم من يغطّي الفساد هو مشارك فيه فكونوا انتم عيوننا وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم

LBCI
خبر عاجل
13:45

اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة

LBCI
أخبار دولية
09:35

غروسي: إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-17

الجيش يرد على قصف الأراضي اللبنانية من الجانب السوري... والإتصالات مستمرة لضبط الوضع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الاستثمارات الأميركية في إيران بين الماضي والحاضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

المحادثات الإيرانية - الأميركية من مسقط الى روما... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:22

مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

التوسع العسكري الاسرائيلي في الجنوب: ضمان تنفيذ إستراتيجية أمنية تثبت تغيير ميزان القوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الرئيس عون في الدوحة: دعم قطري ثابت... والجيش أول الأولويات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 16-4-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:25

لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر

LBCI
خبر عاجل
13:34

بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك

LBCI
خبر عاجل
12:34

الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:18

الطرقات الجبلية المقطوعة صباحًا.. بسبب الثلوج

LBCI
خبر عاجل
11:19

بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه

LBCI
أخبار لبنان
01:08

أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية

LBCI
حال الطقس
01:26

درجات الحرارة الى ارتفاع...

LBCI
خبر عاجل
13:19

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More