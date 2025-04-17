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تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية

خبر عاجل
2025-04-17 | 04:15
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تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
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تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي خلال اجتماعها مع الهيئة التعليمية في الجنوب والنبطية يوم امس،انه سيصار إلى تمديد العام الدراسي ليتسنى للمدارس التي تأخرت في بدء التدريس بسبب الحرب إنهاء الدروس المطلوبة.

ويرجح ان تبدأ الامتحانات الرسمية لصفوف الترمينال في الأسبوع الثاني من تموز.

أما مديرية التعليم المهني، فقد أعلنت ان امتحاناتها الرسمية ستبدأ يوم ٨ تموز ٢٠٢٥.


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