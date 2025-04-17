الجيش الإسرائيليّ يعلن اغتيال نائب "مجمع محيبيب" في "حزب الله" عبد النبي حجازي في غارة في منطقة بليدا جنوبي لبنان

تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية

تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية

اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة