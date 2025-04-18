مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق عيتا الشعب - رميش أدت إلى سقوط شهيد

استهداف سيارة عند مفرق مغدوشة - الغازية

استهداف سيارة عند مفرق مغدوشة - الغازية

الجيش الإسرائيليّ يعلن اغتيال نائب "مجمع محيبيب" في "حزب الله" عبد النبي حجازي في غارة في منطقة بليدا جنوبي لبنان