فيض النور من قبر المسيح في الأراضي المقدسة

وقت اللعب والتسلية بلّش مع Game On بالتعاون مع In Action events وسوق الأكل... الفوروم دو بيروت جاهز لاستقبالكن مع ولادكن ابتداء من اليوم ولغاية 26 نيسان من الساعة 12 الظهر للـ10 بالليل لنعيش سوا تجارب ما بتنتسى

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