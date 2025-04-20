الرئيس عون من بكركي عن موضوع سلاح "حزب الله": أيّ موضوع خلافيّ لا يُقارب على الاعلام انما بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادفة وعندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتُخذ

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الراعي في عظة عيد الفصح: الدولة وحدها هي التي تحمينا وأي سلاح خارج إطار الدولة من شأنه أن يعرض مصلحة لبنان للخطر وآن الأوان لنقول إنه لا يحمي لبنان إلا جيشه ودولته وقواه الأمنية