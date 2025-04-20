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سقوط 4 شهداء جراء انفجار ذخائر كانت منقولة في آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة-بريقع من دون أن يحسم سبب الانفجار حتى الآن

خبر عاجل
2025-04-20 | 07:35
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سقوط 4 شهداء جراء انفجار ذخائر كانت منقولة في آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة-بريقع من دون أن يحسم سبب الانفجار حتى الآن
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سقوط 4 شهداء جراء انفجار ذخائر كانت منقولة في آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة-بريقع من دون أن يحسم سبب الانفجار حتى الآن

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