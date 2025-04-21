الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس

تنكيس العلم في قصر بعبدا حداداً على وفاة قداسة البابا فرنسيس

تنكيس العلم في قصر بعبدا حداداً على وفاة قداسة البابا فرنسيس

أدرعي: هاجمنا عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من الحزب الله في النبطية