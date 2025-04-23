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معلومات الـLBCI: توقيع اتفافية قرض البنك الدوليّ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان

خبر عاجل
2025-04-23 | 16:24
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معلومات الـLBCI: توقيع اتفافية قرض البنك الدوليّ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان
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معلومات الـLBCI: توقيع اتفافية قرض البنك الدوليّ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان

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