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o
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o
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o
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معلومات الـLBCI: توقيع اتفافية قرض البنك الدوليّ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان
خبر عاجل
2025-04-23 | 16:24
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معلومات الـLBCI: توقيع اتفافية قرض البنك الدوليّ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان
خبر عاجل
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