اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية ٨٧ صوتا

اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديلات عليه

اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديلات عليه

كيف سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء… هذا ما قاله مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ